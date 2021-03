La trade deadline NBA si avvicina, gli ultimi rumors da Vucevic a Melli

Il mercato degli scambi NBA chiuderà il prossimo 25 marzo, quindi tra poco più di due settimane. I rumors si intensificano, oggi vediamo cosa propone il sito specializzato The Ringer. Dopo l’interessamento dei Warriors per questi due giocatori, ecco le altre notizie:

–Houston potrebbe puntare a scambiare anche Sterling Brown e Ben McLemore oltre a Oladipo e Tucker (tutti in scadenza). I Rockets intanto hanno preso Anthony Lamb con un two-way, tagliando Mason Jones.

–Memphis vorrebbe ricevere almeno una scelta da Gorgui Dieng, che però ha un contratto di 17.3 milioni difficile da assorbire.

–Nikola Vucevic sta ricevendo grande considerazione, soprattutto da Celtics (che hanno la trade exception da utilizzare), ma anche Heat, Spurs e Hornets. Se Orlando decidesse di rifondare a fine stagione, potrebbe lasciar partire il suo All Star verso San Antonio in cambio di Aldridge e due prime scelte: LMA è in scadenza, come Fournier, quindi quest’estate i Magic libererebbero tanti milioni se decidessero di ripartire dai giovani. Resta tuttavia difficile che Orlando se ne privi.

-Sempre in casa Magic, Fournier (Charlotte) e Ross (Nuggets) e Gordon potrebbero lasciare la squadra in anticipo rispetto alla fine della stagione. Il più indiziato è il francese, visto il suo contratto in scadenza. Gordon ha un altro anno, Ross addirittura due.

-I Lakers sarebbero pronti a prendere Drummond se dovesse raggiungere l’accordo per un buyout con Cleveland, ma i gialloviola potrebbero virare su Hassan Whiteside (Sacramento si accontenta di una seconda scelta), se per caso i Cavs riuscissero a scambiare il centro ex Detroit.

-Dopo l’ottima stagione, Thaddeus Young non si muoverà da Chicago in questa sessione di mercato. In estate si vedrà, visto che avrà solo un anno di contratto a 14.2 milioni. Bulls che proveranno invece a ricavare almeno una prima scelta da Markkanen che non sembra intenzionato a firmare a lungo termine con Chicago (sarà restricted free agent in estate).

-Stessa situazione del finlandese anche per Lonzo Ball, che però nelle ultime settimane ha ricevuto meno interesse da altre squadre e quindi potrebbe restare a New Orleans. Intanto i Pelicans stanno sempre cercando di scambiare Redick (13M) e possibilmente anche Melli (3.9M) visto che sono in scadenza.