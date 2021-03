La trade deadline NBA si avvicina, i nomi più gettonati

La sessione di mercato NBA durerà fino al prossimo 25 marzo, ed entro quella data bisognerà imbastire le varie trade. Per ora nulla di ché, solo uno scambio minore tra Detroit e OKC.

Vediamo i nomi più gettonati secondo Shams Charania di The Athletic.

ATLANTA HAWKS

Cam Reddish è fuori dalle 4 alle 6 settimane per un fastidio al tendine d’Achille, quindi potrebbe tornare solo ai Playoffs. Non è detto che possa aver già giocato la sua ultima partita stagionale in caso di intervento chirurgico (per ora si proverà una cura senza intervento).

Gli Hawks riavranno Hunter tra qualche partita, ma stanno comunque cercando un’ala piccola sul mercato. Sono pronti anche a scambiare John Collins, ma chiedono almeno una prima scelta alta.

BOSTON CELTICS

Proprio il #20 degli Hawks piace parecchio, ma si guarda anche a LaMarcus Aldridge in uscita dagli Spurs. Come opzione più praticabile sembra esserci Harrison Barnes dai Kings.

BROOKLYN NETS

Kevin Durant salterà le prossime due settimane per infortunio. Per la franchigia non c’è fretta, l’importante è averlo a pieno regime nei Playoffs.

DETROIT PISTONS

La franchigia del Michigan non ha nessun obiettivo stagionale e quindi cerca di racimolare scelte al draft: Wayne Ellington partirebbe in cambio di una al secondo giro. Nonostante il forte interesse di Boston, sembra difficile che la franchigia si privi di Jerami Grant anche se dovesse arrivare una prima scelta alta.

HOUSTON ROCKETS

I Rockets hanno pochi punti fermi, anzi forse solo uno: Christian Wood è intoccabile, forse anche Kevin Porter jr. E John Wall ma sono per una questione salariale.

Tutti gli altri potrebbero lasciare presto H-Town anche perché molti sono in scadenza, su tutti PJ Tucker. La dirigenza vorrebbe anche scambiare Eric Gordon, ma con quel contratto è difficile: 38 milioni per i prossimi due anni, senza contare i 16.5 di questa stagione. I 21 milioni del 2023/24 non sono garantiti.

MEMPHIS GRIZZLIES

In Tennessee stanno cercando di scambiare Gorgui Dieng che piace a varie squadre, ma il suo contratto da 17.2 milioni (anche se in scadenza) non aiuta. Potrebbe essere un’opzione B di Boston se dovesse saltare Drummond.

MIAMI HEAT

Avery Bradley è sul mercato, anche se sta tornando dal suo infortunio al polpaccio destro. Molte squadre hanno chiesto informazioni a Miami, che però potrebbe girarlo a Houston in un’eventuale trade per Oladipo. Ha contratto di 5.6 milioni sia per questa che per la prossima stagione.

ORLANDO MAGIC

Nikola Vucevic piace a molte squadre, Boston e Miami su tutte, ma Orlando difficilmente lo lascerà partire. Si ipotizza uno scambio Herro, Dragic, Robinson, Achiuwa e una prima scelta 2026.

Più facile, però, che partano Fournier e Gordon: sull’ala forte c’è l’interesse di Blazers e Timberwolves.

SITUAZIONE INFORTUNI

CJ McCollum è pronto a tornare dalla prossima settimana, è ormai guarito e sta recuperando il ritmo partita. Pronti a tornare anche tutti i Raptors fuori per covid.

Jared Dudley si è rotto il menisco e potrebbe aver terminato la sua regular season dopo sole 11 gare giocate. Non una grande perdita per i Lakers, bisogna essere onesti.

Klay Thompson dice che è fiducioso di tornare alla sua forma da All Star che aveva prima del doppio infortunio. Non gioca una partita dalle Finals 2019 e tornerà in campo durante il training camp. Sicuramente salterà le Olimpiadi di Tokyo.

Non è un infortunio, ma è comunque una buona notizia: i New Orleans Pelicans si sono vaccinati, come hanno annunciato loro stessi sui social. Anche il nostro Nicolò Melli, ovviamente.