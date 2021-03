Lakeland Magic campioni di G League, battuti i Blue Coats!

La stagione di NBA G League quest’anno era ridotta perché giocata tutta nella bolla in Florida.

E proprio i “padroni di casa” si sono aggiudicati la vittoria del titolo, i Lakeland Magic! È il primo successo della loro storia: dal 2017 si sono trasferiti in Florida dopo l’inizio con il nome di Erie BayHawks. Una curiosità: come Team Manager i Magic hanno Anthony Parker, indimenticata leggenda di Eurolega con un onesto passato anche in NBA.

Riguardo la partita, i Lakeland Magic hanno dominato la finale partendo subito forte nel primo quarto e dopo allungando definitivamente nel terzo, con il buzzer beater di Antonio Campbell. Nell’ultimo periodo Lakeland ha controllato e vinto agevolmente 97-78 contro i Delaware Blue Coats, affiliata dei Philadelphia 76ers.

MVP un Devin Cannady da 22 punti, 6 rimbalzi e 4 assist con 5/8 da 2 e 4/9 dall’arco.

Lakeland Magic – Delaware Blue Coats 97-78 (21-11, 46-34, 77-54)

Lakeland: Mane 6, Franks 8, Teske 12, Garrett 5, Cannady 22, Hogg 8, Dowtin 8, Campbell 8, McCall 11, Rowsey 9, Jackson NE, Randle NE.

Delaware: Tucker 20, Washburn, Reed 13+11, Joe 18, Robinson 12, Jones 6, Frazier II 3, Rabb 2, Key 4, Bone NE, Brownridge NE, Diane NE, Sampson NE.