I Los Angeles Lakers non avranno a disposizione Avery Bradley per la ripresa della stagione NBA, come lui stesso ha annunciato a ESPN.

Non è nemmeno scontato che torni il prossimo anno, visto che ha una player option da “soli” cinque milioni.

Ora i Lakers potranno firmare un sostituto e JR Smith è il favorito numero uno. Bradley stava tenendo medie di 8.6 punti in 24′ con i Lakers, oltre al consueto apporto difensivo che Smith non potrà dare.