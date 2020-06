LaMarcus Aldridge si opera, salta il resto di stagione

La striscia di partecipazioni consecutive ai Playoffs per i San Antonio Spurs si potrebbe davvero fermare a 22. Infatti LaMarcus Aldridge ha deciso di operarsi alla spalla destra e quindi salterà le otto partite di Orlando, più eventuali play-in e Playoffs. Per la squadra di coach Popovich e del nostro Belinelli, il nono posto (valido per il play-in con l’ottava) è distante solo 0.5 partite, mentre l’ultimo posto valido per la postseason – occupato ora dai Grizzlies – dista 4 partite.

Per Aldridge in questa stagione circa 19 punti e 7 rimbalzi in 33′. Il #12 guadagnerà 24M il prossimo anno, poi sarà free agent nell’estate 2021.