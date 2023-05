LaMelo Ball e PUMA a Milano il 5 giugno per la prima tappa del “The Melo Faster Tour”

By

L’evento si terrà presso lo spazio Daylight di SuperStudio, in Via Tortona 27, dalle 16.30 alle 20.00

Gli ospiti dell’evento verranno sorteggiati tra coloro che si registreranno gratuitamente alla pagina dedicata themelofastertour.com

Cresce l’attesa per la prima tappa del “THE MELO FASTER TOUR”, il primo tour europeo di PUMA insieme alla sua stella NBA LaMelo Ball, che si terrà il 5 giugno a Milano, dalle 16.30 alle 20.00, presso lo spazio Daylight di SuperStudio in Via Tortona 27.

L’evento sarà l’occasione per immergersi nel mondo di PUMA HOOPS e di Melo, attraverso diverse aree tematiche. Gli appassionati potranno ad esempio testare le proprie abilità cestistiche sul campo, scoprire i retroscena e le curiosità sulle MB, le signature shoes di Melo, nel MELOSEUM e molto altro. Senza dimenticare ovviamente la possibilità di conoscere il giocatore degli Charlotte Hornets. Tutto questo in a #FOREVERFASTER way.

Per partecipare all’evento i fan dovranno fare richiesta gratuitamente sulla pagina dedicata themelofastertour.com. Gli ospiti dell’evento verranno sorteggiati tra coloro che completeranno il modulo di registrazione.

Il tour, dopo la tappa inaugurale di Milano, raggiungerà Berlino (6 giugno), Parigi (8 giugno) e Londra (9 giugno).

