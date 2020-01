LaMelo Ball non giocherà questa stagione, si concentrerà solo sul draft NBA

LaMelo Ball ha deciso di non tornare più in campo per questa stagione e concentrarsi solo sul draft NBA.

Il fratello minore di Lonzo si era infortunato un mese fa, ma ora che è guarito ha deciso comunque di lasciare gli Illawarra Hawks. Ha ripreso, invece, a giocare RJ Hampton, altra stellina impegnata nel campionato NBL (le migliori squadre di Australia e Nuova Zelanda giocano lì) e che avrà una chiamata alta al prossimo draft.

Illawarra ha un record di 5-17 e non potrà più raggiungere i Playoff: per LaMelo 17 punti, 7.4 rimbalzi e 6.8 assist in 12 presenze, tirando però male sia dal campo (38%) sia dall’arco (25%)

LaMelo Ball segue quindi James Wiseman – i due si giocano la scelta #1 – tra le potenziali stelle NBA che quest’anno non scenderanno più in campo per prepararsi al draft.