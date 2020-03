Lance Stephenson vicino al ritorno ad Indiana

Certi amori non finiscono mai: uno di questi è quello fra Lance Stephenson e gli Indiana Pacers.

Un Oladipo appena tornato da un grave infortunio e un Lamb fermo ai box per almeno un anno hanno costretto i Pacers a cercare una guardia affidabile per i Playoff. Lance, 29 anni, ha giocato in carriera 298 partite con i Pacers, segnando oltre 9 punti di media a partita.

Per Shams Charania, comunque, non c’è ancora nessun accordo. Inoltre, Lance dovrebbe liberarsi dal suo contratto con la sua squadra cinese.