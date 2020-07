Lance Thomas firma ai Nets; Beasley e Barnes positivi al #coronavirus

I Nets hanno firmato l’ex Knicks, Lance Thomas. Per lui contratto fino al termine della stagione. Potrebbe essere al posto di Justin Anderson, che i Nets infatti non hanno ancora annunciato, ma più probabilmente al posto di Michael Beasley che ha dovuto abbandonare il campus a causa del CoronaVirus. Con la firma di Thomas, i Nets avrebbero ancora un posto disponibile a roster. In NBA tanti anni tra New Orleans, OKC e soprattutto Knicks, con i quali ha giocato le ultime quattro stagioni.

Oltre alle due stelle dei Rockets, Westbrook e Harden, anche l’ala dei Kings Harrison Barnes ha annunciato di essere positivo al coronavirus. Già in quarantena, attende l’esito negativo dei prossimi tamponi per poter volare ad Orlando. Dopo che arriverà nel campus, dovrà sostenere altri due tamponi negativi nel giro di 24 ore.