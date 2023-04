Lauri Markkanen adempierà al servizio militare durante la prossima estate

Conclusa la stagione con gli Utah Jazz, Lauri Markkanen volerà in Finlandia non per stare con i propri cari, ma per prestare servizio militare.

In Finlandia infatti è obbligatorio che gli uomini adempiano a questo dovere entro i 30 anni, così l’ala 25enne dei Jazz approfitterà dei mesi a bocce ferme.

Markkanen ha rinviato il servizio militare mentre era al college, e l’anno scorso non è riuscito a farlo quando i suoi Cavs hanno partecipato ai play-in; quest’anno farà il suo dovere di cittadino a partire dal 17 aprile.

“È obbligatorio e dobbiamo farlo” ha spiegato Markkanen, “ma al tempo stesso ne siamo anche orgogliosi. Credo che servire la patria sia un esempio, e sono fiducioso di riuscire a farlo in un modo che non influisca sulla mia preparazione atletica per la prossima stagione.”