Lauri Markkanen chiederà di essere ceduto se a Chicago non cambieranno le cose

I Chicago Bulls non hanno speranze di Playoffs, anche nel remoto caso in cui la stagione possa ripartire, e quindi di fatto la loro estate è già iniziata: un’estate in cui cambieranno parecchie cose. Prima di tutto, la dirigenza: lasceranno il GM Gar Forman e il vice president of basketball operations John Paxson e dovranno essere sostituiti. Per il ruolo di GM c’è già qualche figura nel mirino, Adam Simon di Miami su tutti, davanti anche a Webster dei Raptors e Karnisovas dei Nuggets. Altri, invece, hanno già declinato la richiesta dei Bulls, come Buchanan dei Pacers. Sembrano per ora al sicuro coach Boylen e l’Assistant GM Steve Weinman, ma non è detto che in estate pure loro si ritrovino senza lavoro…

Sul fronte giocatori, si fa insistente l’idea che Lauri Markkanen possa chiedere la trade se non cambierà nulla dentro la franchigia: ne è certo il Chicago Sun-Times, notizia poi riportata anche da CBS Sports. Il finlandese potrà estendere il suo contratto da rookie già dall’estate, con un pluriennale che partirebbe dal 2021/22. L’ala ha prodotto quasi 19 punti di media in questa stagione e guadagna solo 6.7 milioni nella prossima annata, cosa che lo rende appetibile a tantissime squadre ma che darebbe davvero poco in cambio ai Bulls.

Un altro che difficilmente vedremo ancora nella Windy City il prossimo anno è Denzel Valentine, giocatore che ha avuto delle difficoltà fisiche nelle sue prime due stagioni ai Bulls ma che nell’ultimo anno ha comunque giocato pochissimo nonostante stesse bene. Chicago in estate potrebbe estendere la qualifying offer da 4.7 milioni che ne farebbe di lui un restricted free agent con la possibilità che la nuova dirigenza potrà pareggiare ogni offerta che arrivi da altre squadre; senza quella mossa, allora il #45 potrà decidere di firmare dove vorrà.

Kris Dunn è un altro nella stessa situazione di Valentine, con una QO da 7.1 milioni, ma potrebbe andarsene (Clippers interessati). Poi c’è Otto Porter jr, che potrebbe decidere di rinunciare alla player option da 28.5M per diventare free agent e accordarsi altrove, anche se sembra difficile che possa trovare un contratto a quelle cifre: molto più realistico che rimanga per provare a fare il cosiddetto contract year in cui finalmente esplodere e puntare ad un’estensione o ad un nuovo contratto a cifre simili a quelle attuali.

Ultimo giocatore che per ora non ha convinto nella sua prima stagione ai Bulls, e potrebbe essere spedito in altri lidi, è Thaddeus Young: è a libro paga per le prossime due stagioni a quasi 28 milioni, ma nel 2021/22 il suo contratto è garantito solamente per 6 milioni (sui 14.2 previsti).

Tante decisioni sul piatto per il nuovo front office dei Bulls…