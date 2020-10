Le dichiarazioni di LeBron su Jimmy Butler

40 punti, 13 assist e 11 rimbalzi, questo il bottino di un superlativo Jimmy Butler in gara 3 delle NBA Finals. E anche LeBron James ha dovuto ammettere che la prestazione del #22 di Miami è stata clamorosa: “Penso che Jimmy sia stato fenomenale. Ha fatto tutto quello che la sua squadra aveva bisogno che facesse ed è salito di livello in una gara decisiva. Guarderemo i video e lavoreremo su come arrivare meglio a gara 4, ma lui è stato grande.”

E sul piacere di giocare contro Jimmy Butler: “Lo adoro, lo adoro. È uno dei più grandi agonisti che abbiamo nel nostro sport, adoro la possibilità di giocarci contro. Personalmente non so quante altre opportunità del genere avrò ancora, quindi potermi confrontare con un agonista del genere è qualcosa che ricorderò quando avrò smesso di giocare. Mi mancheranno questi momenti.”