Leandro Barbosa si ritira, ma ha già il lavoro ai Golden State Warriors

Dopo una lunghissima carriera che l’ha visto i calcare i parquet professionistici per oltre due decenni, Leandro Barbosa ha annunciato il ritiro dal basket giocato. La guardia brasiliana compirà 38 anni a novembre. Ha giocato in carriera solamente in Brasile ed in NBA.

Nella lega americana, Barbosa ha vestito le maglie di Phoenix (vince il Sesto Uomo dell’anno 2007), Toronto, Indiana, Boston, Washington (ma non giocò mai perché infortunato), Suns in altre occasioni ed infine due anni a Golden State dove vince il titolo NBA 2015.

Proprio a San Francisco tornerà con il ruolo di Player Mentor Coach nello staff di coach Steve Kerr.