LeBron: “Avevo 16 anni quando affrontai Jordan per la prima volta”

LeBron James è stato una di quelle “voci importanti” che hanno richiesto l’anticipo dell’uscita di The Last Dance, visto il periodo di quarantena.

Ieri, al termine delle 10 puntate del documentario, LeBron è intervenuto al programma WRTS After Party di Uninterrupted e ha parlato del suo primo incontro con MJ.

Ha ammesso di aver pianto quando a 9 anni scoprì del primo ritiro di Jordan, che era il suo idolo. E poi ha ricordato di quella partita di allenamento, nel 2000 o 2001, quando affrontò proprio Jordan, insieme ad Antoine Walker, Jerry Stackhouse, Paul Pierce, Penny Hardaway e vari “Baby Bulls”, cioè la squadra di Chicago dell’era post Jordan.

“Lui ed Antoine Walker facevano solo trash talking, insultandosi a vicenda di continuo”, ha ricordato LeBron. “Non mi hanno fatto giocare per tipo un’ora, perché ero un giovincello di 16 anni. Aspettai il mio turno, anche se sinceramente non pensavo nemmeno che alla fine avrei giocato. L’unico motivo per cui scesi in campo fu perché i giocatori NBA dopo un’ora erano stanchi e quindi chiesero a me se volevo entrare. Io ero nella fase tipo “datemi dei pizzicotti, spero non sia un sogno” e ovviamente accettai, non potevo crederci.

In campo c’erano anche Ron Artest, Jamal Crawford, Eddy Curry…Mike e ‘Toine continuavano a battibeccarsi, ma alla fine Jordan mise il canestro della vittoria, simile a quello fatto contro Utah e urlò ‘Questo è il motivo per cui mi pagano 33 milioni’. Non dimenticherò mai quella partita”, ha concluso James.