LeBron James da record con punti e All Star Game

LeBron James è stato nominato capitano dell’All Star Game in quanto è risultato il più votato di tutti con quasi 6 milioni di voti. Così potrà partecipare da titolare al suo 17° All Star Game, record assoluto tra i titolari. Il record assoluto di selezioni è di Kareem con 19, anche se poi ne ha giocati 18 (come Kobe).

Poco dopo questo record, LeBron James ha giocato il big match contro i Brooklyn Nets dell’altro capitano Kevin Durant (assente per infortunio). I Lakers hanno perso, ma i 32 punti di James gli hanno permesso di entrare nel club dei 35 mila punti in NBA – solo regular season – dietro solo a Kareem e Malone.

A proposito, ora il #23 dei Lakers è a circa duemila punti proprio dalla leggenda dei Jazz, che potrebbe raggiungere a fine della prossima stagione, mentre per il #33 gialloviola necessita di 3400 punti e lì, senza infortuni, dovrebbe insidiarlo intorno alla primavera 2023, poco prima della scadenza del suo attuale contratto.