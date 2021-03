LeBron James e i Lakers guidano il merchandising NBA in Italia ed Europa

La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che la maglia di LeBron James e il merchandising dei Los Angeles Lakers sono i prodotti più venduti in Italia e in Europa per il secondo anno consecutivo. I risultati sono stati ottenuti in base ai dati sulle vendite di NBAStore.eu, l’NBA Store online ufficiale in Europa gestito da Fanatics (International) Limited dall’inizio della stagione NBA 2020-21.

Kevin Durant, star dei Brooklyn Nets, si è classificato secondo nella lista delle maglie più vendute, seguito al terzo posto dal due volte MVP Stephen Curry dei Golden State Warriors, al quarto posto dalla point guard dei Brooklyn Nets Kyrie Irving, e al quinto posto dalla superstar slovena dei Dallas Mavericks Luka Dončić.

Nella classifica della squadre, dopo i Los Angeles Lakers, i Brooklyn Nets si sono classificati al secondo posto, i Boston Celtics al terzo, i Chicago Bulls al quarto e i Golden State Warriors al quinto.

Top 5 Most Popular NBA Jerseys

LeBron James, Los Angeles Lakers Kevin Durant, Brooklyn Nets Stephen Curry, Golden State Warriors Kyrie Irving, Brooklyn Nets Luka Dončić, Dallas Mavericks James Harden, Brooklyn Nets Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks Ja Morant, Memphis Grizzlies Jimmy Butler, Miami Heat Russell Westbrook, Washington Wizards

Top 10 teams:

Los Angeles Lakers Brooklyn Nets Boston Celtics Chicago Bulls Golden State Warriors Miami Heat Dallas Mavericks Milwaukee Bucks Toronto Raptors Philadelphia 76ers

