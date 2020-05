LeBron James è lo sportivo preferito dai bambini di tutto il mondo

Anche il mito LeBron James apparirà tra le grandi star internazionali che domani saranno

premiate all’edizione dei “Kids’ Choice Awards 2020: Celebrate Together”.

Durante lo show, che andrà in onda domani Venerdì 22 maggio, alle 11:30 e alle 20:00,

con un doppio appuntamento imperdibile solo su Nickelodeon, Sky 605, il campione

NBA sarà premiato come vincitore della categoria “Sportivo Preferito”. LeBron James

infatti vince sui colleghi sportivi: Cristiano Ronaldo, Patrick Mahomes, Shaun White,

Stephen Curry e Tom Brady.

Inoltre l’icona globale riceverà il premio “Generation Change 2020”, onorando il suo

impegno nel contribuire a portare cambiamenti reali e duraturi attraverso

l’istruzione. La rivoluzionaria “I Promise School” della LeBron James Family

Foundation” aiuta, infatti, gli studenti più a rischio della sua città, e le loro famiglie,

fornendo loro le risorse di cui hanno bisogno per avere successo in classe e nella vita,

creando un nuovo modello urbano, pubblico e di formazione scolastica.

Tra gli altri “big name” dello spettacolo e non solo ci saranno: Dwayne Johnson, Ariana

Grande, Kristen Bell, Josh Gad, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres,

BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, Dove Cameron, Tom Holland, David Dobrik, Tom Kenny,

Bill Fagerbakke, SSSniperWolf e molti altri.

Il cast di The Avengers: Endgame (Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris

Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner), vincitore della

categoria “Film preferito” ha inviato un messaggio positivo di essere in salute,

rimanere uniti affinché possiamo essere più forti. Inoltre è stata svelata un'anteprima

della nuova serie live-action di Nickelodeon The Astronauts, prodotto da Imagine

Entertainment. Le telecamere dei KCA si sono intrufolati a casa di JoJo Siwa, la neo

vincitrice della categoria “Cantante social preferito”. Altra performance in scaletta sarà

quella di Asher Angel che canterà il suo singolo in testa alla classifica “All Day”, e daremo

poi uno sguardo esclusivo a Nick's Slime in Space voyage.

L’edizione di quest’anno, che sarà virtuale, è presentata da Victoria Justice, amata dal

pubblico di Nickelodeon per il suo ruolo come protagonista nella serie tv Victorious.

Ecco tutte le categorie e i rispettivi vincitori:

Sportivo preferito

LeBron James

Show TV preferito (Ragazzi)

Henry Danger

Show TV preferito (Famiglia)

Stranger Things

Reality show preferito

America’s Got Talent

Presentatore TV preferito

Ellen DeGeneres (Ellen’s Game of Games)

Cartone animato preferito

SpongeBob SquarePants

Star TV femminile preferita:

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

Star TV maschile preferita

Jace Norman (Henry Hart / Kid Danger,Henry Danger)

Film preferito

Avengers: Endgame

Attrice di film preferita

Dove Cameron (Mal, Descendants 3)

Attore di film preferito

Dwayne Johnson (Hobbs, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw; Dr. Smolder Bravestone, Jumanji: The

Next Level)

Supereroe preferito

Tom Holland (Spider-Man, Spider-Man: Far From Home; Spider-Man, Avengers: Endgame)

Film d’animazione preferito

Frozen 2

Voce femminile preferita da un film d’animazione

Beyoncé (Nala, The Lion King)

Voce maschile preferita da un film d’animazione

Josh Gad (Olaf, Frozen 2)

Cantante donna preferita

Ariana Grande

Cantante uomo preferito

Shawn Mendes

Band preferita

BTS

Canzone preferita

“bad guy”- Billie Eilish

Collaborazione preferita

“Señorita”- Shawn Mendes & Camila Cabello

Artista rivelazione preferito

Lil Nas X

Star globale preferita

Taylor Swift (North America)

Social star maschile preferita

David Dobrik

Social star femminile preferita

Annie LeBlanc

Gamer preferito

SSSniperWolf

Videogame preferito

Minecraft

Cantante social preferito

JoJo Siwa

Sportiva preferita

Alex Morgan

Kids Choice 2020: Celebrate Together è prodotto da Nickelodeon Productions. Jay

Schmalholz è produttore esecutivo. La produzione è supervisionata da Rob Bagshaw,

Vicepresidente esecutivo, Unscripted Content.

Kids & Choice Awards 2020: Celebrate Together è sponsorizzato da Barbie®, Goldfish®

Flavor Blasted® crackers, Kellogg’s Froot Loops®, Milk It! e Olive Garden®.

