LeBron James ha peggiorato il suo infortunio, deve fermarsi

Molti addetti ai lavori in casa Lakers pensano che non sia stata una buona scelta quella di LeBron James di giocare a Natale.

Secondo loro ha aggravato il suo infortunio all’inguine ed ora necessita assolutamente di stare lontano dai campi per un po’. Gli esami a cui verrà sottoposto renderanno più nota la situazione, anche in vista del back-to-back con Blazers e Mavericks previsto questa settimana, in vista del suo 35esimo compleanno.

James aveva saltato una gara prima di Natale per un infortunio ai muscoli intercostali, ma da un po’ di tempo si portava dietro un fastidio all’inguine (che non c’entra con quello dello scorso anno) che non aveva mai avuto modo di riassorbirsi completamente: uno sfondamento subito contro Beverley ha procurato un colpo che ha peggiorato la situazione.