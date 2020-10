LeBron James MVP delle Finals, è il quarto

LeBron James è stato indicato come MVP delle Finals 2020. È il suo quarto premio, in corrispondenza del suo quarto titolo NBA.

La leggenda dei Lakers torna ad alzare il Larry O’Brien Trophy dopo quattro anni, dall’unico titolo vinto con i Cleveland Cavaliers. I primi due sono arrivati in back-to-back con i Miami Heat, che proprio oggi ha battuto.

Per LeBron James il premio di MVP delle Finals è arrivato dopo una serie da 29.8 punti, 11.8 rimbalzi, 8.5 assist con il 57% al tiro. In gara-6 è arrivata anche la sua 11esima tripla doppia alle NBA Finals, l’unica in questa serie contro Miami (anche se l’ha sempre sfiorata nelle altre cinque gare), la 28esima nei Playoffs, a due dal record di Magic.

Con la partita di oggi LeBron James è il giocatore con più gare disputate ai Playoffs nella storia NBA, superato Derek Fisher (260).

The King.