LeBron James è il terzo miglior marcatore nella storia della NBA, superando Kobe Bryant proprio nella sua città natale, a Philadelphia.

Aveva bisogno di 18 punti per salire sul podio e sono arrivati oggi in casa dei Sixers. Ci ha messo oltre cento gare in meno del #24 dei Lakers.

Ora davanti a sé ha solamente Karl Malone circa 3300 punti più su e poi il primo, Kareem Abdul Jabbar, a 4700 punti.