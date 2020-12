LeBron James non si ferma: 1000 volte consecutive in doppia cifra

Proprio nel giorno del suo 36° compleanno, LeBron James ha raggiunto un importante traguardo individuale.

Con la prestazione di stanotte contro gli Spurs, ha toccato le 1000 (MILLE) partite consecutive di regular season con almeno dieci punti, unico a raggiungere questa cifra (Jordan è secondo, fermo a 866). L’ultima volta che non è andato in doppia cifra di punti è stato 14 anni fa, in una vittoria contro i Bucks.

Ha festeggiato in campo il suo compleanno ben otto volte, con medie di 32.8 punti, 7.5 rimbalzi e 6.6 assist