LeBron James fu davvero vicinissimo ai Grizzlies nel 2003

Tutti si ricordano ormai il draft NBA 2003 come uno di quelli con maggior talento nella storia, con LeBron James a guidare tutti dall’alto.

Certo, LeBron prima scelta super certa, poi Wade, Anthony e Bosh, senza dimenticare anche Boris Diaw, David West, Korver, Perkins, Barbosa, Pachulia e tanti altri…Pochi sanno, però, che la famosa scelta dei Pistons ricaduta su Darko Milicic sarebbe potuta restare ai Memphis Grizzlies, che avrebbero scelto di certo un futuro Hall of Famer da affiancare a Pau Gasol. Ma ripartiamo dall’inizio.

Partiamo precisamente dall’agosto ’97, qualche mese prima della terza stagione dei Grizzlies in quel di Vancouver. Il GM Stu Jackson decise di puntare sul veterano 35enne dei Pistons Otis Thorpe, in cambio del quale mandò a Detroit una prima scelta protetta. Vancouver aveva una squadra che veleggiava sempre nei bassifondi della classifica e non aveva certo bisogno di un veterano, che infatti giocò in Canada per sole 47 partite prima di lasciare Vancouver solo pochi mesi dopo.

Torniamo alla pick protetta: la scelta doveva essere dal ’98 al ’03 ma se fosse stata la #1 i Grizzlies l’avrebbero tenuta. Memphis è sempre riuscita a rientrare nella protezione e mantenere la propria scelta (nel 2001, anno dello spostamento a Memphis, arrivarono dal draft Pau Gasol e Shane Battier) ma nel 2003 le cose cambiano: l’unica possibilità di mantenere la scelta è che sia la #1, con la quale TUTTI avrebbero scelto LeBron James. Le previsioni davano Memphis alla sesta posizione e quindi la scelta sarebbe andata a Detroit, poi però ci fu la lottery e Memphis sperava comunque in qualche modo di avere la prima scelta (6.4% di possibilità). La sesta andò ai Clippers, poi si salì fino alla terza, che andò a Denver. E allora restavano solamente Grizzlies e Cavaliers…

E la lotteria premiò Cleveland che poté poi scegliere il beniamino di casa LeBron James, mentre la seconda scelta passò ai Pistons che puntarono su Darko Milicic. Detroit a fine primo giro con la propria scelta pescò Carlos Delfino e con entrambi si laureò campione NBA nel 2004. Se i Grizzlies non avessero regalato la prima scelta a Detroit, con la #2 probabilmente avrebbero chiamato Wade o Anthony, da affiancare a Pau Gasol, e forse staremmo parlando di un’altra storia. Memphis quell’anno vinse comunque 50 partite (con questo roster), ma per tre anni subì tre sweep consecutivi ai Playoffs, dove poi non sarebbero più tornati fino al 2010 con l’inizio dell’era del “Grit&Grind”

Negli ultimi anni si parla sempre più insistentemente di un trasloco della franchigia dal Tennessee ad altre città, come Las Vegas, Louisville oppure Seattle. Se James fosse arrivato in città avrebbe portato introiti tra i 100 e i 200 milioni di dollari alla città, come accaduto a Cleveland e riportato in un articolo del 2010 del Cleveland Plain Dealer, e quindi avrebbe potuto puntare ad un rinnovamento dell’arena e alla costruzione di infrastrutture tutte intorno al palazzetto. Tuttavia “con i Se e con i Ma non si fa la storia”, e quel giorno la sorte sorrise a Cleveland.

Qui potete vedere quella lottery, in cui solo all’ultimo si infransero i sogni di Jerry West…

(l’articolo è preso da un pezzo di Peter Edmiston su The Athletic)