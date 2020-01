LeBron omaggia Kobe: “Ti prometto che porterò avanti la tua eredità”

LeBron James si è preso un giorno di totale isolamento, ha chiesto il rinvio del derby con i Clippers e solo qualche ora fa ha scritto su Instagram un messaggio su Kobe Bryant, che l’aveva sentito proprio domenica mattina, prima che LeBron partisse da Philadelphia per tornare a L.A. e invece Kobe partisse per quel tragico volo.

Ecco le sue parole:

“Non sono pronto ma ci ritroviamo qui. Sono qui seduto che provo a scrivere qualcosa per questo post ma, ogni volta che inizio, crollo a piangere, penso a te, a mia nipotina Gigi e ai miei amici che avevamo in comune! Ho sentito la tua voce domenica mattina prima che io lasciassi Philadelphia (dove ha superato proprio Kobe nella classifica marcatori) per tornare a Los Angeles. Non hai nemmeno pensato un secondo che quella sarebbe potuta essere la nostra ultima conversazione. WTF! Sono devastato dentro, il mio cuore è distrutto. Ti voglio un bene incalcolabile, Man! Il mio cuore è vicino a Vanessa e alle ragazze. Ti prometto che porterò avanti la tua eredità! Specialmente qui nella LakerNation significhi tanto ed è mio dovere portare questa m**da sulle mie spalle e andare avanti! Ti prego, dammi la forza da lì e proteggimi! Saremo noi due qui! C’è così tanto che vorrei scrivere ma ora non posso perché non ce la faccio ad andare oltre. Ti penso finché non ci rincontreremo! Mamba per sempre, Gigi per sempre.”