LeBron striglia i suoi: “Non è mica finita”

Siamo al terzo quarto di Gara 1, ormai i Lakers veleggiano intorno ai 30 punti di vantaggio e la partita è ormai chiusa.

Dwight Howard regala un assist a Anthony Davis, e tornando in difesa fa il gesto degli occhiali con le mani, subito imitato dallo stesso Davis e da qualche panchinaro.

LeBron non gradisce, e sbraita: “Hey, hey! Smettetela! Restate concentarati! Non è mica finita!”

Lo stesso LeBron James ha poi dichiarato: “Stiamo giocando contro una squadra di basket eccezionale, e ovviamente allenata benissimo. Dobbiamo continuare a tenerlo in mente entrando in Gara 2. Faranno degli aggiustamenti per Gara 2, dobbiamo arrivare pronti. Non possiamo entrare in campo con l’energia che abbiamo avuto in Gara 1, finire sotto di nuovo 23-10 e sperare che finisca alla stessa maniera.”