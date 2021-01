L’infortunio di Marcus Smart non è grave

Solo un affaticamento muscolare, quello che ha colto Marcus Smart durante la gara contro i Los Angeles Lakers di sabato scorso.

Smart si è accasciato apparentemente senza alcun contatto, si è tenuto il polpaccio sinistro ed è stato trasportato a braccia in spogliatoio, per non tornare più in campo.

Si temeva il peggio, ma la diagnosi recita “affaticamento muscolare di primo grado”, quindi i Celtics possono tirare un sospiro di sollievo e rivedere Marcus Smart in pantaloncini e canottiera nel giro di pochi giorni.