[LIVE] Segui in diretta il Draft NBA 2020

E’ il giorno più importante dell’anno per i 60 migliori prospetti del basket internazionale, pronti a sbarcare nel mondo NBA. Tanti prospetti interessanti nel lotto, con Anthony Edwards, James Wiseman e LaMelo Ball a giocarsi la prima scelta assoluta. Tra i giocatori che si sono dichiarati per questo Draft c’è anche Nico Mannion, il prodotto Arizona Wildcats che ha già debuttato in maglia azzurra. Un draft NBA che, causa pandemia, è del tutto atipico e si svolgerà da remoto dall’ESPN Headquarters di Bristol (Connecticut), nonostante in principio fosse previsto al Barclays Center di Brooklyn, la casa dei Nets.

Le scelte:

#1 Minnesota Timberwolves – Anthony Edwards (G)