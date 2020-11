Lo stellino Paul Eboua ha firmato un Exibition 10 Contract con i Miami Heat

La Stella Azzurra, con orgoglio, comunica che Paul Eboua, nella giornata di ieri ha siglato un Exibition 10 Contract con i Miami Heat, squadra finalista della passata stagione NBA.

L’arrivo alla corte di coach Spoelstra dell’atleta camerunese rappresenta un primo riconoscimento del lavoro svolto da Paul e dallo staff della Stella Azzurra in tutti gli anni trascorsi insieme e in questi mesi di avvicinamento al sogno di strappare la chance di competere al più alto livello del basket mondiale.

Daniele Camponeschi, presidente di Stella Azzurra Basketball Academy commenta così la firma di Eboua con il team della Florida:

«Oggi oltre che per Paul e certamente per la Stella, siamo felici per aver consegnato un giocatore al mondo NBA, segno che il contesto in cui si compete in Italia, riesce a sviluppare talenti di valore assoluto e che la Stella Azzurra è orgogliosa di aver contribuito alla crescita di Paul all’interno del suo vivaio.

Lui è il primo di una schiera di giovani talenti che stiamo crescendo e che presto saranno pronti per i più importanti palcoscenici a livello mondiale, partendo anche loro dai primi passi mossi sul parquet stellino.».

In bocca al lupo Paul …

FONTE: Area Comunicazione Stella Azzurra Roma