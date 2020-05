Lo stile di #TheLastDance disponibile su NBA Store

La serie documentario “The Last Dance” ha catturato l’immaginazione dei fan di tutto il mondo e con gli ultimi due episodi disponibili oggi, NBAStore.eu offre ai fan europei la possibilità di acquistare il look perfetto per celebrare la fine della serie.

Sito ufficiale per l’acquisto di tutto il merchandising NBA, NBAStore.eu ha aggiunto una vasta gamma di prodotti dei Chicago Bulls, inclusi quelli Hardwood Classics con tutti i nomi delle principali icone degli anni 90.

I prodotti Hardwood Classics sono inoltre disponibili anche presso l’NBA Store di Milano, primo e unico in tutta Europa, da oggi ufficialmente ri-aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, e dal sabato alla domenica dalle 10 alle 17.

È possibile vedere e acquistare i prodotti disponibili qui: https://www.nbastore.eu/stores/nba/en/c/last-dance?portal=KH58HQF6&CMP=PSC-KH58HQF6

*Una vasta gamma di prodotti dei Chicago Bulls e dell’NBA sono disponibili anche su www.footlocker.eu, www.mitchellandness.co.uk, www.neweracap.eu and www.nike.com*

Uff stampa NBA Italia