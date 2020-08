Brett Brown non è più l’allenatore dei Philadelphia 76ers dopo otto stagioni. L’ex assistente di Popovich ha pagato a caro prezzo l’eliminazione secca per 4-0 contro i Boston Celtics.

I Sixers dovevano essere una delle contender per arrivare in finale, ma fin da subito i contrattoni a Harris e Horford oltre alla difficile coesistenza di Ben Simmons (infortunato in questa serie) ed Embiid hanno portato ad un’implosione.