Los Angeles Clippers, che colpo! Rinnovato Kawhi Leonard

By

I Los Angeles Clippers anticipano le news degli insider e pubblicano la bomba: Kawhi Leonard estende il contratto, che era in scadenza a fine stagione, per tre anni a venire. Si tratta di un’estensione triennale da 152 milioni fino alla stagione 2026/27. Si è concesso un leggero sconto, probabilmente per permettere alla franchigia di prolungare anche il contratto di Paul George.

Good Morning, #ClipperNation 🖐️



We've signed Kawhi Leonard to a contract extension. pic.twitter.com/aBDJpHwEn0 — LA Clippers (@LAClippers) January 10, 2024

Il 33enne sta mantenendo quasi 24 punti, 6 rimbalzi e 2 rubate di media con il 52% dal campo e il 43% dall’arco per dei Los Angeles Clippers che ora sono attualmente quarti a Ovest.

Questa mossa, oltre che di mercato, è anche di marketing: entro il 2026, infatti, i Clippers dovrebbero giocare nella nuova Arena senza più doverla condividere con i Lakers e Kawhi Leonard sarà la faccia della franchigia.