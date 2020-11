Los Angeles Lakers, che bomba: preso Montrezl Harrell

I Los Angeles Lakers si erano mossi bene prendendo Dennis Schroeder in uno scambio con i Thunder, ma le mosse non sono finite. In trattativa con Marc Gasol, ora c’è l’accordo incredibile con Montrezl Harrell.

Il Sesto Uomo dell’anno con i Clippers dopo una stagione da quasi 19 punti e 9 rimbalzi di media ha firmato con i Lakers, rivali cittadini dei Clips.

Tra l’altro, contratto super agevole per i Lakers, a soli 19 milioni totali usando la mid-level exception. C’è una player option nella seconda stagione.