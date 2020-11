Los Angeles Lakers attivi sul mercato: c’è l’accordo con Dennis Schröder

Los Angeles Lakers avranno nelle proprie fila Dennis Schröder.

I Lakers e OKC hanno concluso una trade, ma l’ufficialità arriverebbe solamente domani pomeriggio. I Lakers invierebbero Danny Green e la scelta #28 al Draft 2020 in cambio del playmaker tedesco Dennis Schröder. I Lakers aggiungerebbero un ottimo realizzatore dalla panchina e risparmierebbero qualcosina sul cap, mentre i Thunder riceverebbero una prima scelta, seppur alta, più un giocatore che potrebbe essere di nuovo scambiato entro la trade deadline per ricevere giovani o altre scelte. I Thunder ora ha le scelte #25 e #28, possibile che le usi in un pacchetto per salire a metà draft.

Sia il tedesco, sia Green sono in scadenza a fine stagione: percepiscono uno stipendio quasi identico, intorno ai 15.5 milioni di dollari. I gialloviola sono fortemente convinti di perdere Rajon Rondo durante la free agency.

I Lakers si sono laureati Campioni NBA nella bolla di Orlando lo scorso 12 Ottobre.