Lou Williams “punito” con 10 giorni di quarantena

Lou Williams aveva chiesto il permesso di uscire dalla “bolla” di Orlando per motivi famigliari, ma poi è stato ritratto in foto mentre era in un locale notturno.

Per lui obbligo di quarantena lunga da 10 giorni, quindi salterà le prime due partite di ripresa NBA: una contro i Lakers ed una contro i Pelicans.

Per ora i Clippers sono secondi ad Ovest, molto dietro ai rivali cittadini ma con solo una vittoria e mezzo di vantaggio sui Nuggets terzi. Per Williams quest’anno quasi 19 punti e 6 assist di media uscendo dalla panchina, quindi potrebbe benissimo vincere il suo quarto premio di Sesto Uomo dell’anno.