Lou Williams: “Voglio giocare solo ai Clippers”

Lou Williams è in scadenza dopo la prossima stagione, ma ha affermato di non voler giocare in altre squadre che non siano i Clippers. Tra le varie cose, Williams ha detto che si vede a questi livelli ancora per quattro anni.

Rispondendo ad un’intervista di ESPN, il 33enne tre volte Sesto Uomo dell’anno ha confermato: “A tutte le squadre là fuori, ascoltatemi: non giocherò per altre squadre [dopo che il contratto sarà scaduto, ndr]. Mi sento perfettamente a mio agio con questo gruppo di ragazzi e con questa organizzazione. Non mi vedo altrove”.

Dopo le prime sette stagioni ai Sixers, Williams ha cambiato quattro squadre in cinque anni. Nel 2017, però, ha trovato una seconda casa nei Clippers. “Mai mollare. C’è stato un momento in cui pensavo che fosse tutto finito, ma Doc Rivers e i miei compagni mi hanno dato la spinta per riprendermi, dandomi la fiducia che mi era mancata. Per questo sarò sempre riconoscente ai Clippers”, ha concluso il #23.

In questa stagione ha giocato ben 60 partite, segnando 18.7 punti di media.