Louis Vuitton e NBA annunciano la loro partnership globale e l’esclusivo baule per il Larry O’Brien Trophy

Louis Vuitton e la National Basketball Association (NBA) annunciano una collaborazione pluriennale e la creazione del primo baule per il Trofeo dell’NBA. La collaborazione rappresenta il primo accordo che Louis Vuitton stringe con una lega sportiva nord-americana.

Realizzato a mano nello storico laboratorio di Asnières alle porte di Parigi, il baule è rivestito dall’iconica tela Monogram e decorato con le tradizionali rifiniture in ottone. Il cofanetto rigido, realizzato su misura, ospiterà il Larry O’Brien Trophy con cui sarà premiata a giugno la squadra vincitrice del campionato NBA.

“Louis Vuitton e NBA sono icone e leader nel loro settore, l’unione delle due promette momenti memorabili, che daranno vita a ricordi storici insieme” dichiara Michael Burke, Presidente e CEO di Louis Vuitton. “Louis Vuitton è stata a lungo associata ai trofei più ambiti del mondo, con questa collaborazione unica la tradizione continua: la vittoria viaggia davvero in Louis Vuitton!”.

“Le finali NBA sono ricordate per giocatori iconici e performance memorabili, che culminano con la presentazione del Larry O’Brien Trophy,” afferma Mark Tatum, NBA Deputy Commissioner e Chief Operating Officer. “La tradizione, il patrimonio e l’identità di Louis Vuitton creano una sinergia naturale con l’NBA e questa collaborazione è un modo speciale e unico per mostrare il nostro trofeo a tutti i fan del mondo.”

NBA e Louis Vuitton scriveranno insieme le storie più accattivanti legate a uno dei più simbolici trofei dello sport ed il suo incredibile compagno di viaggio. Come parte della collaborazione con NBA, Louis Vuitton creerà un’annuale capsule collection in edizione limitata, i cui dettagli verranno annunciati prossimamente.

L’annuncio è stato reso noto in vista dell’NBA Paris Game 2020 presentato da beIN SPORTS, che vedrà gli Charlotte Hornets e i Milwaukee Bucks giocare la prima partita di regular-season NBA in Francia il prossimo venerdì 24 gennaio presso l’AccorHotels Arena.

Uff stampa NBA Italia