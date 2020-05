[ESCLUSIVA] Luigi Lamonica: “Anche in NBA faticano a fare il ricambio generazionale”

L’arbitro internazionale Luigi Lamonica è intervenuto in diretta facebook sulla nostra pagina di Basketinside, ecco i punti focali affrontati da uno dei più grandi fischietti di sempre.

QUARANTENA

“Per fortuna al nostro livello siamo seguiti da preparatori che ci danno lavori e percorsi da fare e veniamo monitorati. A livello tecnico l’Eurolega ogni settimana ci manda dei videotest, ma sicuramente fermarsi durante la stagione è davvero un problema.

Ad essere sinceri vedo difficile una ripartenza, se non un torneo in unica sede per decretare la vincitrice. In teoria si dovrebbe arrivare nella città, fare 14 giorni di quarantena, permettere alle squadre di tornare in forma dando loro dei campi in cui allenarsi. Contando tutto ciò che c’è intorno la vedo dura. Attendiamo fine maggio e poi vediamo cosa decide l’Eurolega”.

CAMPI PIU’ CALDI

“Per fortuna non è come vent’anni fa quando rischiavi tanto a scendere in campo. Ora ci sono ancora due campi abbastanza caldi, come Pionir e OAKA, ma per fortuna negli ultimi anni si pensa più a tifare la propria squadra…”

LA FOLLIA DI ATENE

“La partita era stata tranquillissima, con il Barcellona che aveva vinto meritatamente. Dopo aver lasciato OAKA oltre un’ora e mezza dopo la fine della partita, con il taxi siamo rimasti imbottigliati nel traffico. Ad un certo punto si è avvicinato un motorino che ha tentato più volte di rompere il finestrino, riuscendoci alla fine. Per fortuna non ci siamo fatti granché, ma tanta paura. Sono cose che purtroppo fanno meditare”

PASSO ZERO E NOVITA’ REGOLAMENTARI

“Da tempo si puntava l’attenzione sul reverse (o virata) e forse dovevano regolarizzare solo su quella situazione. Di sicuro l’allineamento tra FIBA e NBA ha influito sulla scelta di introdurre questa regola. Sicuramente spettacolarizza il gioco, soprattutto perché dà un netto vantaggio ai piccoli che, con un passo in più, hanno la possibilità di essere ancora più veloci.

L’introduzione dei 14” ha velocizzato il gioco, ha permesso di aumentare i possessi di gioco e così si sono viste anche molte rimonte quando la partita, prima, veniva considerata finita, o quasi. Ora anche sul +20 a metà gara, la partita non è per nulla finita. La regola più migliorata? Sicuramente il fallo tecnico meno “pesante” rispetto al passato: prima 2 tiri liberi e possesso era davvero troppo”.

PARTITA PIU’ BELLA

“Ho avuto la fortuna di farne tantissime, ma sicuramente quella che mi ricorderò per sempre è la semifinale olimpica con Argentina – Stati Uniti. Una partita difficile, con 9 argentini in NBA. L’atmosfera olimpica è incredibile!

Poi ovviamente gara-5 tra Virtus e Fortitudo (quella del tiro da 4 di Danilovic, ndr), forse la prima davvero importante in Serie A. Una serie giocata sempre nel campo di Casalecchio, con le squadre “ospiti” che vincevano sempre in casa dell’altra. Quel tiro, i supplementari, una delle ultime partite con il doppio arbitraggio.

Ma anche la finale di Istanbul, con il canestro decisivo di Printezis dopo aver recuperato dal -19. Quando si segnano 60 punti e guidi di venti sai che è praticamente fatta a meno che non succeda qualcosa. E quella volta accadde”.

DIVISA DI UN GIOCATORE

“Le regole lo vietano, ma feci uno ‘sgarretto’ chiedendola a Spanoulis per un mio amico che me la chiese, e poi a Datome quando andò a giocare al Fenerbahce”

LIMITI DI ETA’ SULL’ARBITRAGGIO

“La regola non è giusta, lo sanno tutti, tanto che anche in Italia ora hanno cambiato, o meglio hanno introdotto delle deroghe senza togliere i limiti. Dopodiché è venuto fuori che l’Eurolega non ha questi limiti e quindi ho scelto di restare da loro, senza più fare richiesta in Italia. Ci era stato detto anche che i vecchi rubavano il lavoro ai giovani. Però se uno vale, è fisicamente integro e ha ancora entusiasmo come fosse la prima volta, perché dovrebbe smettere per forza? Noi vecchi siamo fondamentali per la crescita dei giovani appena arrivati in Serie A”.

ARBITRI NBA

“Quella volta che andai in Summer League NBA fu grazie a Messina, che mi mise in contatto con Bob Delaney, allora capo degli arbitri NBA. Fu un’esperienza unica, ma non ho nessun rimpianto di non aver avuto la possibilità di arbitrare in regular season: finché non cambiano le regole lì non hai un contratto (ti pagano in base alle partite che fai), e quindi non hai assistenza sanitaria, né una casa.

Ora anche in NBA sono in grossa difficoltà per il ricambio generazionale. Una volta pescavano dalla NCAA, ma ora anche lì ci sono arbitri che prendono anche mezzo milione di dollari a stagione e hanno la possibilità di arbitrare meno (stagione da novembre ad aprile, e non da ottobre a giugno come la NBA) e con meno pressione”.

ANEDDOTO SU KOBE BRYANT

“Parlava un italiano perfetto, come tutti sanno. A Londra 2012 lo incontrai in corridoio mentre stava andando a fare l’antidoping e mi fece: ‘Questo mi sta sempre addosso, come faccio a farla con lui che mi guarda sempre?’ Era una persona speciale, oltre che un giocatore non comune”.

CAVALIERE DELLA REPUBBLICA

“Un premio che mi rende orgoglioso. Quando vidi il nome di Luigi Lamonica vicino a quelli di medici, forze dell’ordine, filantropi, non ci credevo, quasi non capivo. L’arbitraggio mi ha insegnato tantissimo, il rispetto delle regole ma anche il rispetto dei vincitori e, soprattutto, dei vinti”.

