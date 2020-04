Luka Doncic è il giovane su cui costruire una franchigia NBA

Sempre più Luka Doncic.

ESPN ha effettuato un sondaggio anonimo in cui sono stati coinvolti GM, scout e allenatori NBA. Il sondaggio chiedeva chi sarebbe stato il prescelto per fondare una franchigia NBA. I 4 nomi presenti erano Luka Doncic, Ja Morant, Zion Williamson e Trae Young.

1° 2° 3° 4° Totale Luka Doncic 17 3 – – 77 Zion Williamson 1 11 7 1 52 Ja Morant 2 6 9 3 47 Trae Young – – 4 16 24

Questi i risultati. Pochi dubbi su chi scegliere per gli addetti ai lavori.

Ben 17 su 20 hanno scelto Luka Doncic, con 3 persone che lo hanno inserito al secondo posto. Le stesse 3 persone che hanno posizionato lo sloveno al secondo posto, hanno scelto i due rookie protagonisti in questa stagione, Zion Williamson e Ja Morant.

Nessuna delle persone intervistate ha scelto Trae Young come prima scelta. La guardia degli Atlanta Hawks è vista si come un super attaccante, ma anche come un pessimo difensore.

“Luka ha un fisico importante, è un playmaker di grande qualità e tira già molto bene. Il suo impatto ti porta alla vittoria, è un vincente. Credo possa anche migliorare molto con il tempo.”

Un GM della Western Conference si è espresso così su Luka Doncic.