Luka Doncic: “LeBron James? Io ho imparato tanto anche da Llull, Rudy, Reyes e Spanoulis”

Luka Doncic ringrazia apertamente il basket Europeo, in particolare i suoi compagni del Real Madrid e i suoi rivali in EuroLeague come Vassilis Spanoulis.

Intervistato da Shaq, nel post gara che lo ha visto dare spettacolo nella sfida contro Jokic e i suoi Denver Nuggets, Luka Doncic ha avuto parole di grande elogio verso il basket europeo e verso il Real Madrid in particolare.

“Ho visto LeBron James, ho cercato di imparare da lui, ma devo ringraziare tanto i miei compagni al Real Madrid. Ho imparato tantissimo da Sergio Llull, Rudy Fernandez e Felipe Reyes. Un altro da cui ho avuto molta ispirazione è Vassilis Spanoulis dell’Olympiacos, giocatori e persone eccezionali del basket in Europa.”