Luka Doncic sorpassa Michael Jordan nella classifica all-time per quanto riguarda le triple doppie, dopo solo 3 stagioni in NBA.

I 36 punti, 15 rimbalzi e 16 assist dello sloveno contro i Bulls, non hanno valso la vittoria, ma hanno permesso all’ex Real Madrid di eguagliare MJ in questa particolare classifica.

29esima tripla doppia in carriera per Luka Doncic, ora a pari merito con Grant Hill e Ben Simmons in questa specifica classifica.