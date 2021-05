Il coach dei Sacramento Kings, Luke Walton, si è guadagnato la conferma da parte della dirigenza. Dopo i tre anni ai Lakers, ha appena allenato la seconda stagione nella capitale californiana (record 31-41 in entrambe le stagioni) e in carriera non ha mai concluso una stagione con record positivo.

A libro paga i Kings avranno lo zoccolo duro dei giocatori di quest’anno, tranne Richaun Holmes che è stato autore di un’ottima stagione e potrebbe decidere di lasciare Sacramento per andare altrove.