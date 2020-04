L’ultimo libro di Kobe è un best seller

“The Wizenard Series: Season One” è già al numero 1 su Amazon nelle vendite di libri per ragazzi sul basket. Kobe Bryant ha curato la serie e ne ha concepito la trama, che parla di un giovane cestista e degli ostacoli che deve superare.

Il libro uscirà al primo posto tra i best seller per ragazzi del New York Times, il prossimo 19 aprile.

Dopo la morte di Kobe e della figlia Gianna, anche altri 3 libri della stessa collana, Granity Studios, hanno raggiunto i primi posti in classifica dei best seller.