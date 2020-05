Magic Johnson: “James, Durant e Curry campioni anche alla mia epoca”

“LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo e Anthony Davis. Tutti e cinque sarebbero stati degli All-Star e dei campioni anche durante la mia epoca”. L’ex play maker dei Los Angeles Lakers Magic Johnson sceglie i 5 campioni della NBA attuale che avrebbero fatto la differenza anche alla sua epoca negli anni ’80 e ’90.

Il primo non poteva che essere il #23 dei Lakers, uno dei giocatori più ammirati da Magic Johnson che sottolinea come “un talento del genere sia letteralmente senza tempo: avrebbe dominato in qualsiasi epoca”. Discorso simile a quello fatto per James anche per Durant: “Non c’è neanche da discutere: un giocatore del genere è in grado di fare canestro in ogni ambito, contro ogni tipo di avversario e soprattutto in qualunque periodo storico”.

Impossibile poi non includere anche il n°30 degli Warriors, un altro di quelli che ha rivoluzionato il gioco a prescindere dal contesto nel quale è stato inserito: “Steph avrebbe potuto colpire e tirare 30 anni fa nello stesso modo in cui lo sta facendo adesso”. Più esitante invece sulle ultime due selezioni, nonostante in entrambi i casi riguardo al mix di atletismo e talento restano davvero pochi dubbi: “Giannis avrebbe fatto decisamente bene anche confrontandosi con una pallacanestro più fisica”

L’ultima scelta ricade sul n°3 dei Lakers – un altro di quei giocatori per cui Magic da GM dei gialloviola ha letteralmente fatto carte false: “Avrebbe avuto un impatto clamoroso anche negli anni ’80”.