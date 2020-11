All’asta la maglia di Jordan targata Stefanel Trieste

La famosa partita disputata da Michael Jordan il 25 agosto 1985 in Italia aveva già fatto parlar di sé la scorsa estate. Infatti, pochi mesi fa, sono state battute all’asta le scarpe indossate da Jordan in occasione dell’amichevole giocata dopo il primo anno da rookie in NBA. Prezzo? 615.000 dollari.

Fu Nike a organizzare il tour europeo, con l’obiettivo di pubblicizzare le nuovissime Air Jordan.

Ora la celebre partita in cui Jordan ruppe il tabellone con una schiacciata, vede un altro cimelio messo all’asta. Si tratta della canotta indossata da Michael, con tanto di autografo e dedica a Giuseppe Stefanel, come ringraziamento per l’ospitalità. Bepi Stefanel regalò la maglia al figlio Carlo, il quale ha deciso ora di venderla, attraverso Sotheby’s. La casa d’aste britannica si sta occupando dell’asta, attiva fino al 3 dicembre, rigorosamente in via telematica. Il prezzo di partenza è di 210.000 €, ma gli esperti annunciano che può raggiungere anche il valore di mezzo milione.