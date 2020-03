Malcolm Brogdon: “Sarò pronto per i Playoffs”

Malcolm Brogdon ha subito un infortunio muscolare al retto femorale, ma ha rassicurato dicendo che tornerà in forma per i Playoffs.

Il giocatore ha risposto al The Indianapolis Star: “Sono molto fiducioso per il mio rientro in tempo per la postseason, con velocità e ritmo partita. Non c’è alcun dubbio”.

Ai Pacers mancano 17 gare al termine della stagione e si presume che Brogdon ne salterà almeno 12/15 per poi rientrare nelle ultime della regular season. L’ex Rookie of the Year è stato fuori già 18 partite in stagione per colpa di vari infortuni.

Brogdon sta tenendo medie di 16.3 punti, 4.7 rimbalzi e 7.1 assist in 31′, tutti dati migliori in carriera anche se sta tirando male rispetto alle stagioni con Milwaukee.