Marco Belinelli: “Quanto manca la pallacanestro! Potrei tornare a Bologna… Virtus o Fortitudo”

Marco Belinelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in occasione del suo 34esimo compleanno.

“È molto dura, senza pallacanestro. É una mancanza totale.”

Così Marco Belinelli ha raccontato il suo momento senza pallacanestro.

“Ci manteniamo in forma grazie allo staff degli Spurs che ci ha consegnato mezzi ed esercizi per allenarci da soli. É troppo importante rimanere a casa in questo momento. Spero di ricominciare il prima possibile… vivo al 15° piano e non ho nemmeno un canestro in cui potermi allenare!”

Riguardo il suo futuro:

“Sarò free agent al termine di quest’anno e il mio obbiettivo è rimanere in NBA. Se dovessi tornare in Italia, non escludo Bologna. Sono stato molto bene sia con la Virtus che con la Fortitudo… chissà!”