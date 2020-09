Marco Belinelli si è sposato con la sua Martina

Sabato 26 settembre presso il Municipio di San Giovanni in Persiceto, Marco Belinelli ha sposato Martina Serapini.

La scelta degli sposi è stata quella di una cerimonia intima, coperta da riserbo fino all’ultimo per evitare possibili assembramenti di concittadini, tifosi e curiosi.

Dopo la cerimonia, un pranzo all’Osteria Mirasole a pochi metri dalla sede del municipio, con un menù tipico emiliano e come torta: crostata di nutella.

Marco e Martina non hanno mai fatto mistero del loro forte legame con la loro terra di origine, dove si rifugiano ogni volta che rientrano dagli Stati Uniti.

Una quarantina gli ospiti: i famigliari più stretti e gli amici d’infanzia.

“Abbiamo scelto poco clamore – commenta la coppia – per rispettare le regole anti Covid ed evitare il più possibile rischi. Non ci sembrava opportuno. Ci sarà tempo l’anno prossimo per i festeggiamenti in grande.”

Marco e Martina si sono conosciuti e innamorati a 15 anni, ai tempi delle scuole superiore. Un rapporto cresciuto e maturato nel tempo e suggellato dalle promesse nuziali di ieri.

Unica nota negativa: l’assenza dell’amato Lemon.

Il french bulldog protagonista di tante foto e video, la sera prima dell’evento ha avuto problemi di salute che fortunatamente sembrano risoluti dopo una notte in clinica.

Per Martina, che ha organizzato tutto senza avvalersi di wedding planner, abito Atelier Emè.

Per Marco un completo di Tom Ford.

~ lo staff di Marco Belinelli ~