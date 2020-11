Marcus Morris non si muove dai Los Angeles Clippers. Dopo aver perso Harrell e Green, i Clips avevano bisogno di confermare Morris e così è successo: però un quadriennale a 64 milioni per un 31enne che ha dimostrato più volte di essere una testa calda potrebbe essere un bel rischio.

Negli ultimi due anni tra Boston, New York e Clippers ha sempre fatto bene, seppur con ruoli diversi. La speranza per L.A è che non si “adagi” sui milioni, dimenticandosi di giocare…