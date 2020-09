Marcus Smart furioso al termine di gara 2: urla e grida contro i compagni

Marcus Smart furioso al termine di gara 2.

Come riportato da Malika Andrews di ESPN, la guardia dei Celtics era letteralmente furioso nei confronti di alcuni compagni di squadra (non si sa bene chi) al termine della sconfitta dei Celtics in gara 2.

Brad Stevens, allenatore dei Celtics, ha smorzato il caso così:

“Le emozioni hanno preso il sopravvento a fine gara, a nessuno piace perdere e stare sotto 2-0 in una serie di Playoffs.”

Il tutto dovrebbe essere terminato nel post-partita, nonostante le urla si siano sentite a parecchi metri di distanza dallo spogliatoio dei Boston Celtics.