Marcus Smart positivo al #coronavirus: “Stiamo distanti e sconfiggeremo tutto questo”

Marcus Smart positivo! è il quinto giocatore NBA che ha contratto il virus covid-19, ma altri verranno forse svelati nei prossimi giorni (tre dei Nets e due dei Lakers non sono ancora stati rivelati).

Il #36 dei Celtics ha affidato ai social le sue parole: “Non ho sintomi e mi sento bene. Ma le giovani generazioni nella nostra nazione DEVONO stare a distanza uno dall’altro. Non è uno scherzo. Non sottostare a queste regole è da egoisti. Insieme possiamo sconfiggere tutto questo, ma dobbiamo batterlo insieme stando distanti per un piccolo periodo. Vi abbraccio”