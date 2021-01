Mark Cuban: “Dallas Mavericks in Europa per una serie di amichevoli col Real Madrid”

NBA pronta a sbarcare in Europa con i Dallas Mavericks e il Real Madrid protagonisti.

Come annunciato da Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, la NBA è pronta tornare in Europa. I protagonisti saranno i Mavs di Luka Doncic e il suo ex club europeo, gli spagnoli del Real Madrid.

Cuban ha ammesso che le trattative sono ad un buon punto e che in programma ci saranno più amichevoli nei prossimi anni, con la Slovenia e Madrid indicate come tra le mete favorite per ospitare le partite.